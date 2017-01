Tweede Kamer zoekt naar compensatie voor Zeeland

DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moet met de provincies in gesprek over een compensatie voor Zeeland binnen het provinciefonds. Dat stelt de SGP in een motie die woensdag werd ingediend in Tweede Kamer.

Nieuw model

SGP en CDA grepen de invoering van een nieuw model voor het provinciefonds aan, om te pleiten voor een compensatie voor Zeeland. Het model, een gezamenlijk plan van de provincies, is bedoeld om het verdelen van het geld over de twaalf provincies eenvoudiger en eerlijker te maken. Het model wordt over drie jaar ingevoerd.



Tien miljoen

Met het wegvallen van het dividend van energiebedrijf Delta mist Zeeland jaarlijks tien miljoen euro. Desondanks kreeg Zeeland niet meer geld uit het provinciefonds. In het debat vroegen SGP en CDA de minister om het gesprek met de provincies (via het Interprovinciaal Overleg) over deze Zeeuwse situatie aan te gaan.

Op tribune bij debat in Tweede Kamer over vernieuwing provinciefonds. Zeeland krijgt aandacht, dank oa @elbertdijkgraaf en @MustafaAmhaouch — Jo-Annes de Bat (@JoAnnesdeBat) 25 januari 2017

Unaniem plan

Plasterk heeft weinig oren naar zo'n gesprek en liet in de Tweede Kamer weten dat een gesprek over een nieuwe herverdeling geen recht zou doen aan het gezamenlijke plan dat er nu juist ligt. Hij verwees daarbij naar de brief van vorig jaar waarbij alle provincies zich unaniem achter het nieuwe model hadden geschaard.



Motie

Toen in het debat bleek dat de minister zelfs geen toezegging wilde doen om het gesprek aan te gaan, was dat voor Elbert Dijkgraaf van de SGP reden voor de motie, gesteund door de CDA, om Plasterk hier alsnog toe op te roepen.