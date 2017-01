Duikers blij met bergingsplannen wrak Ritthem (video)

Zeeuws oorlogsschip?

Fred Groen en Andre Ruissen doken in 2005 op het wrak en haalden allerlei schatten naar boven, waaruit bleek dat mogelijk de resten van het oudste Nederlandse en misschien zelfs Zeeuwse oorlogsschip voor Fort Rammekens in het water ligt.



'Stoute duik'

Nadat in 1999 duikers van Rijkswaterstaat vergeefs op het wrak hadden gedoken, maakten Fred Groen en Andre Ruissen in 2005 een aantal 'stoute' duiken, omdat de plek van het wrak in de drukbevaren vaargeul ligt en er niet gedoken mag worden. Ze haalden onder meer een aantal kanonnen, vaasjes en pijpen naar boven. De vondsten trokken de aandacht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).



Zicht

Groen en Ruissen denken nog met plezier en een beetje angst terug aan de duiken die ze maakten. Het zicht onder water in de Westerschelde is soms minder dan 10 centimeter en de stroming van de vaargeul maakt het allemaal niet makkelijker. Toch maakten de vondsten het allemaal waard. Voor Andre Ruissen is het omhoog halen van de kanonnen het mooiste wat hij ooit heeft gedaan.

Scenario's

Er zijn nu vier scenario's om het wrak te onderzoeken of uit het water omhoog te halen voordat het van het plateau afvalt. De voorgestelde oplossingen variëren van in zijn geheel bergen, in delen naar boven halen en laten liggen.



In brokken

Het is een diep gekoesterde wens van de wrakduikstichting. Fred groen hoopt natuurlijk op berging. Hoe maakt hem niet uit. "In één stuk is natuurlijk het mooiste, maar als het in brokken moet, dan moet dat maar."



