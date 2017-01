Alles op alles om inbrekers Malta op te pakken (video)

Brandgangetjes

Tot nu toe zijn tussen 19 en 24 januari acht inbraken en pogingen tot inbraak geweest in de wijk Malta. Dat is een oude volksbuurt met veel brandgangetjes. Bij het onderzoek was er hulp van twee stagiaires van de opleiding Handhaving, Veiligheid, Toezicht Politie van het Scalda in Middelburg.



Verdachte persoon

Door buurtonderzoek te doen wil de politie erachter komen of iemand iets heeft gezien. "Te denken valt aan verdachte personen of een geparkeerde auto ergens in de wijk", zegt wijkagent Douwe de Vries. Volgens hem is niet bekend wat er is gestolen, wel dat in sommige huizen de boel flink overhoop is gehaald.