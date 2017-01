Isabel is klaar voor derde ronde The Voice of Holland (video)

MIDDELBURG - Isabel Provoost uit Middelburg staat zonder stemproblemen vrijdag in de derde liveshow van The Voice of Holland. De problemen door een keelontsteking zijn achter de rug. "Ik heb inmiddels een kuur gevolgd, thee met gember gedronken en vooral veel geslapen. Want dat is het beste medicijn, rust."

Onwerkelijk

Dat ze zover is gekomen vindt ze zelf nog steeds een beetje onwerkelijk, maar ze geniet van ieder moment. "De concurrentie is groot en de andere kandidaten kunnen allemaal erg goed zingen."

Zwaar

Maar ze vindt het zo nu en dan ook zwaar. Ze is een hele week met The Voice bezig. Vanaf woensdag tot vrijdag verblijft ze in Hilversum om te repeteren voor de show. En daarnaast zijn er allerlei nevenactiviteiten. "Afgelopen maandag zijn we met alle kandidaten naar de Vrienden van Amstel geweest en mochten backstage. Echt te gek om al die artiesten te ontmoeten."



Conditie

Meedoen aan The Voice of Holland is ook zwaar voor haar stem, zoals vorige week is gebleken. Om ervoor te zorgen dat haar stem in goede conditie blijft, gaat ze elke week naar haar zangcoach Rob van der Meule in Oost-Souburg, om het nieuwe nummer dat ze moet zingen technisch door te nemen. "We zingen het tijdens de repetities wel twintig keer en dan is het belangrijk dat je weet hoe je het nummer probleemloos moet zingen."

Avontuur

Mocht Isabel vrijdag eruit liggen, dan gaat ze naar huis met een berg ervaring en begint het avontuur pas echt. Ze wil namelijk graag naar de Rockacademie in Tilburg. Daarnaast wil ze zoveel mogelijk optreden en daar moet ze wel wat voor doen, dat realiseert ze zich erg goed. "Je kan wel meedoen aan een talentenjacht en denken dat daarna iedereen aan de telefoon hangt om je te boeken, maar zo werkt het nu eenmaal niet."