Brand op vakantiepark de Pluimpot (video)

SCHERPENISSE - Op vakantiepark de Pluimpot in Scherpenisse is woensdag een schuur door brand verwoest. Het vuur werd rond 16.00 uur ontdekt in een schuur met werkplaats

Geen mensen aanwezig

In de werkplaats in de schuur aan de Geertuidaweg waren geen mensen aanwezig. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.



Op afstand

De brandweer stuurde direct na de melding twee blusvoertuigen en een waterwagen op pad. Op nieuwsgierigen werd het beroep gedaan om vooral een beetje afstand te houden zodat de hulpverlening niet werd belemmerd.



Nog nablussen

Na ruim anderhalf uur was de brand onder controle. Het nablussen duurt naar verwachting nog uren. De rook gaat via de polder richting de Oosterschelde.