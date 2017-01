Ministerie twijfelt over Terneuzense proef met basisinkomen

Inkomenspolitiek

Volgens een woordvoerder van het ministerie lijken de plannen van de gemeente op inkomenspolitiek en dat is geen gemeentelijke bevoegdheid. "Wij wachten de besluitvorming met belangstelling af", zegt een woordvoerder in reactie op de plannen van Terneuzen. Het ministerie zegt graag met de gemeente Terneuzen in gesprek te gaan over de precieze invulling van de proef.



1.000 euro per maand

Terneuzen wil twintig mensen die al meer dan vier jaar in de bijstand zitten bij wijze van proef een basisinkomen van 1.000 euro per maand geven. Deelnemers aan de proef hoeven niet meer te solliciteren. De opbrengsten van een eventuele baan naast het basisinkomen mogen zij houden. Het is nog onzeker of de gemeenteraad akkoord gaat met de proef. Binnen de raad zitten vooralsnog net zoveel voor- als tegenstanders.



