'Leg de oesters niet langer op het bord bij de oesterboorder' (video)

Manden

Turner is speciaal voor de conferentie uit Australië gekomen. Hij werkt met een systeem waarbij de oesters niet op de bodem groeien, waar ze een gewilde prooi zijn voor de oesterboorder, maar in manden er boven. Een oplossing die eerder al geopperd werd door onderzoeker Pauline Kamermans van Imares in Yerseke. Volgens Turner hebben verschillende Zeeuwse oesterkwekers al interesse getoond in zijn systeem.



Op het bord

In 2015 al werd de noodklok geluid over de sterfte van jonge oesters in de Oosterschelde. Door de oesterboorder, een slak die al jaren in de Oosterschelde zit. "Die oesterboorder leeft op de bodem en legt daar ook de eitjes", zegt Turner. "Dus we moeten af van traditionele manier van kweken op de bodem. Want zo leg je de oesters op het bord bij de slakken."



Lees ook:

- Jonge oesters Oosterschelde bijna allemaal dood

- 'Mandjes kunnen oesters van de dood redden'