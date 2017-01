Zeeland wordt wakker: oesters, twijfels en brand

OOST-SOUBURG - Goeiemorgen op donderdag 26 januari 2017. Vanmorgen is in het Zeeuwse nieuws:

Oesters

Op Neeltje Jans presenteert de Australische deskundige Turner zijn remedie tegen de oesterboorder, dat is een kleine slak die een grote bedreiging vormt voor oesters.



Inkomenspolitiek?

Het ministerie van Sociale Zaken twijfelt of de proef met een basisinkomen die Terneuzen wil houden wel mag. De proef kan worden uitgelegd als inkomenspolitiek, en daar mag een gemeente zich niet mee bemoeien. De gemeenteraad besluit vanavond.



Rijbewijs inleveren

Een dronken automobiliste heeft haar rijbewijs moeten inleveren nadat ze met haar auto een lantaarnpaal ramde in Terneuzen. De vrouw had zes keer meer gedronken dan is toegestaan. In de auto zaten ook kinderen.



Brand

Een brand heeft gisteren aan het eind van de middag schade aangericht op vakantiepark de Pluimpot in Scherpenisse. Een werkplaats in een schuur brandde helemaal uit.



Het weer

Vandaag eerst veel bewolking en nevel, later op de dag breekt de zon door. Het wordt maximaal 3 graden bij een matige zuidoostenwind. Komende nacht gaat het circa 4 graden vriezen.