Nieuwe opleiding moet zorgen voor betere kindzorg (video)

Voorop

Op zo'n IKC kunnen kinderen tussen de 0 en 12 jaar van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds terecht voor onderwijs, buitenschoolse opvang en andere zorg, zoals bijvoorbeeld logopedie of extra taallessen. Zeeuwse kinderopvanginstellingen willen dat Zeeland landelijk voorop gaat lopen in de ontwikkeling van uitgebreide kinderopvang en hebben daarom aan Scalda, de Hogeschool Zeeland en de RPCZ gevraagd om speciaal hiervoor een nieuwe opleiding te ontwikkelen.



Samenwerken

De opleiding is op 23 januari van start gegaan en duurt anderhalf jaar. Het eerste half jaar worden medewerkers van de kinderopvang omgeschoold van niveau 3 naar niveau 4. Daarna komen er basisschoolleerkrachten en zorgmedewerkers bij en wordt er vooral gekeken hoe al deze onderdelen binnen een IKC zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

Kleine kernen

"Zeeland heeft veel kleine kernen en daar moeten veel basisscholen al fuseren of zitten ze om kosten te besparen of uit ruimtegebrek al in hetzelfde gebouw als de kinderopvang" legt Ronaut den Hollander uit. Hij heeft de opleiding vanuit Scalda helpen opzetten.



Stroomlijnen

Om deze bestaande ontwikkeling beter te stroomlijnen is het volgens Den Hollander handiger om het beestje dan ook een naam te geven. Dat werd IKC. "En laten we dan gelijk doorpakken en mensen fatsoenlijk opleiden om op zo'n Integraal Kind Centrum te gaan werken."

Eerste Zeeuwse IKC

Het eerste Zeeuwse IKC is al actief in Middelburg. De komende jaren moet dat aantal flink gaan groeien. ROC Scalda wil met deze opleiding daarop inspelen. Maar niet iedereen is blij met die ontwikkeling. Zo vindt de ChristenUnie het een slecht idee om het aantal IKC's verder uit te breiden.



Lees ook:

- CU: kindcentrum in elke wijk slecht idee

- Integraal Kindcentrum geopend in Middelburg