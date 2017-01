Ploeg Marco Minnaard naar Tour de France (video)

Belgische ploeg

Wanty-Groupe Gobert is de enige niet Franse ploeg die een wildcard heeft gekregen. De Belgische ploeg hoopte al op een wildcard en vanmorgen maakte de Tour de France bekend dat de renners van ploegleider Hilaire Vanderschueren aan mogen treden.

It's now official ! For the first time our @TeamWantyGobert will be at the start of the Tour de France ! pic.twitter.com/QQuuT2zJ6i