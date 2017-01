Beach Soccer Zeeland krijgt eigen speelveld in Terneuzen

TERNEUZEN - De voetballers van Beach Soccer Zeeland krijgen een eigen speelveld in Terneuzen. Dat heeft het team bekend gemaakt op de Facebookpagina. De oefenplaats met zand komt bij Sportcentrum Vliegende Vaart. De gemeente Terneuzen heeft het verzoek voor het plaatsen van het beachsoccerveld gehonoreerd.

Zo snel mogelijk

Beach Soccer Zeeland wil het speelveld gebruiken om te trainen voor de competitie en de grote internationale toernooien. Volgens het strandvoetbalteam wordt er in Terneuzen snel begonnen met de bouw en wordt er vervolgens alles aan gedaan om het veld zo snel mogelijk speelklaar te maken.



Landskampioen

Beach Soccer Zeeland bestaat tien jaar en heeft al wat mooie successen behaald. Zo werd de club zowel in Nederland (2009) als in Belgiƫ (2014) landskampioen.