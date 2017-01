Wat zijn de Tour-kansen van Minnaard?

Zijn ploeg, Wanty-Groupe Gobert, heeft een wildcard gekregen om op 1 juli aan de start te staan van de Tour de France, die in Düsseldorf begint. De Belgische ploeg heeft 22 renners, slechts 9 zullen van start gaan in de Tour. Wie zijn de ploeggenoten en dus concurrenten van Minnaard?

Simone Antonini

Italiaanse renner die vooral gespecialiseerd is in voorjaarswedstrijden in Vlaanderen. Geen goede klimmer. Lijkt niet in aanmerking te komen voor een Tourselectie.



Frederik Backaert

Twijfelgeval. Deze Belg is sterk in het Vlaamse werk. Droomt van Parijs-Roubaix, maar komt ook redelijk een berg op.



Jerome Baugnies

Grote kanshebber. Sterke renner in heuvelachtig terrein met een goede sprint. Kan zomaar een etappe winnen.



Thomas Degand

Grote kanshebber. Goede klimmer. Reed vorig jaar een sterke Ronde van Zwitserland, waarin hij als 17e eindigde.



Kenny Dehaes

Twijfelgeval. Ervaren sprinter, maar komt tekort in de massasprints tegen mannen als Greipel en Kittel. Heeft wel ervaring in grote rondes, reed twee keer de Ronde van Italië.



Tom Devriendt

Jonge sprinter. Lijkt kansloos voor een selectie.



Fabien Doubey

Tour lijkt te hoog gegrepen voor deze Fransman. Klimmer, maar onervaren. Maar het is wel een Fransman.



Wesley Kreder

Lijkt kansloos. Komt tekort als sprinter. Is wel een aanvaller, maar daar hebben ze er meer van.



Guillaume Levarlet

Lijkt een zekerheid. Ervaren klimmer (31). Is gehaald om Guillaume Martin bij te staan in de bergen.



Guillaume Martin

Groot talent. Won in 2015 Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en een etappe in de Tour de l'Avenir (tiende in het eindklassement). Vorig jaar tweede in de zware Ronde van Oostenrijk. Gaat sowieso.



Mark McNally

Lijkt kansloos. Sprinter die weinig ervaring op het hoogste niveau heeft.



Xandro Meurisse

Maakt goede kans. Deze Belgische klimmer won vorig jaar de koninginnerit in de Vierdaagse van Duinkerke.



Danilo Napolitano

Grootste twijfelgeval. Heeft veel ervaring, reed zes grote rondes en won in de Giro van 2007 een etappe. Klein nadeel. Bij een klim van het kaliber van de Postbrug moet hij al afstappen.



Yoann Offredo

Grote kanshebber. Ervaren Franse renner. Sterk in de klassiekers. Reed één keer de Vuelta, maar nog nooit de Tour.



Andrea Pasqualon

Lijkt kansloos. De Italiaan is wel ervaren, maar mist de kwaliteiten om in de Tour op te vallen.



Dion Smith

Kansloos.



Robin Stenuit

Sterk in Vlaamse wedstrijden, maar kan niet klimmen. Lijkt niet in aanmerking te komen.



Guillaume Van Keirsbulck

Grote kanshebber. Is ervaren en sterk.



Kevin Van Melsen

Twijfelgeval. Is wel een man voor de ontsnappingen, waar Wanty het van zal moeten hebben.



Pieter Vanspeybrouck

Twijfelgeval. Blinkt niet echt uit, maar kan zowel op het vlakke als in de heuvels aardig rijden.



Frederik Veuchelen

Twijfelgeval. Renner voor de ontsnapping. Zeer ervaren. Reed twee keer de Giro uit.

foto: Orange Pictures



Marco Minnaard

En wat dan met Marco Minnaard zelf? Hij hoort bij de betere klimmers van het team en reed twee keer een goede Ronde van Zwitserland, de zwaarste wedstrijd na de drie grote ronden. De Tour zou een logische, volgende stap zijn. Hij kan mee in de aanval, en mocht Guillaume Martin in de buurt van de witte trui komen, voor hem knechten.



Kansen

Als je naar het team kijkt, lijken de Fransen Yoann Offredo, Guillaume Martin en Guillaume Levarlet zeker te gaan, net als de Belgen Jerome Baugnies en Thomas Degand. Guillaume Van Keirsbulck en Frederik Veuchelen maken door hun ervaring het verschil. Voor de twee resterende plekken zijn er een hoop kandidaten. Als Wanty-Groupe Gobert nog een goede klimmer wil meenemen, maakt Minnaard de meeste kans.



Droom

En dan nog het volgende. Dit staat op de site van Wanty-Groupe Gobert onder de foto van Marco Minnaard: Rêve: gagner le maillot à pois dans le Tour de France. Hij droomt dus van de bolletjestrui in de Tour de France, de trui voor de beste klimmer.