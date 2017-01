Arie van der Zouwen nieuwe trainer MZC'11

foto: Joep Zoeteweij



Succesvol

Eerder werd al bekend dat Van der Zouwen na dit seizoen vertrekt bij Kloetinge. Hij is met de Bevelandse club bezig aan een succesvol seizoen en staat in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal momenteel op de derde plaats op vier punten van koploper Rijsoord.



Degradatie

MZC'11 speelt op dit moment in diezelfde eerste klasse, maar lijkt volgend seizoen een klasse lager te gaan spelen. De Schouwse formatie haalde in de eerste dertien wedstrijden slechts twee punten en staat daardoor stijf onderaan. Voor Van der Zouwen wordt MZC'11 zijn twee Zeeuwse club. In het verleden was hij onder meer werkzaam als bondscoach van Hong Kong en bij Dongen, ASWH, Strijen, Dubbeldam, VVGZ, Capelle en Barendrecht.