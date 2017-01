'Eerste half jaar vooral leerzame periode geweest' (video)

Hoogste diploma

De Nooijer (47) haalde in mei 2016 het hoogste trainersdiploma. Daarmee had hij het vereiste diploma om als hoofdtrainer van FC Dordrecht te mogen werken.



Weinig geld

"De eerste zes maanden waren vooral leerzaam", aldus De Nooijer. "Je zit bij een club waar weinig geld is. We hadden een aantal spelers erbij gehaald waarvan we dachten dat ze het voor ons zouden kunnen doen. Dat hebben ze niet gedaan."



Knoop doorgehakt

De prestaties waren niet goed. Dordrecht staat op de achttiende plaats in de Jupiler League. "We hebben de knoop doorgehakt." De club werkt alleen nog met jonge spelers. "Nu presteren we al een wedstrijd of vijf a zes redelijk."



Leerzaam

"Je maakt dingen mee die je niet op de cursus geleerd hebt zoals het omgaan met stress en het omgaan met spelers in bepaalde situaties."

Marco Boogers

De Nooijer verlengde zijn contract met twee seizoenen, met een optie voor een derde seizoen. FC Dordrecht wil over drie jaar weer in het linkerrijtje van de Jupiler League staan. "Wij denken dat Gérard dat plan kan uitvoeren", zegt technisch directeur Marco Boogers (foto). "Gerard kan goed met jeugd werken. We moeten creatief zijn omdat we niet veel centjes hebben. Gérard kan ook creatief denken."



Hard werken

"Ik kan iets neerzetten hier voor de toekomst van Dordrecht", aldus De Nooijer. "Daar gaan we met z´n allen hard aan werken." Zaterdag speelt FC Dordrecht de uitwedstrijd tegen SC Cambuur.