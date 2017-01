Plezier en veiligheid staan voorop bij nieuw zwemproject (video)

VLISSINGEN - Plezier staat voorop bij het zwemproject 'Vlissingen In en Aan het Water', maar veiligheid is net zo belangrijk. Zo'n zeventig kinderen waren vrijdag bij de start van het project in het Vrijburgbad. Ook Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden was er.

Schoolzwemmen

"Er is een terugloop in de zwemvaardigheid van kinderen. Dat kunnen we landelijk zien", zegt Jaap Keijmel, een van de medewerkers aan het project. Dat komt volgens Keijmel omdat het schoolzwemmen afgeschaft is op heel veel plaatsen. Met het project "Vlissingen In en Aan het Water' kunnen kinderen van basisscholen in Vlissingen kennismaken het de zwemsport en hun vaardigheden verbeteren.



Basisscholen

Het project wordt gefinancierd met rijksgeld. In twee jaar tijd zullen ongeveer achthonderd kinderen van acht basisscholen in Vlissingen meedoen. Als de kinderen het leuk vinden kunnen ze ermee doorgaan bij twee verenigingen: De Zeeuwse Kust en de Van Dixhoornbrigade. Aan het projecten werken ook Zeeland Sport & Leisure, de gemeente Vlissingen, Bewegingsplein Westduin en CIOS Goes/Breda mee. "Ik hoop dat we de discussie kunnen aanzwengelen over hoe om te gaan met zwemvaardigheid en zwemveiligheid van basisschoolleerlingen", aldus Keijmel.

Olympisch kampioen

Ook Maarten van der Weijden was te gast. De Olympisch zwemkampioen van 2008 gaf een presentatie waarbij hij het belang van zwemvaardigheid en zwemveiligheid wil onderstrepen. Ook dook Van der Weijden het water in om de aanwezige kinderen te helpen.