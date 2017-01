Doesburg nieuwe trainer Hansweertse Boys

HANSWEERT - Pearl Doesburg uit Goes is volgend seizoen trainer bij Hansweertse Boys. Doesburg volgt bij de zaterdag vierdeklasser Piet Gabriëls op.

Rentree

Voor Doesburg wordt het zijn rentree bij een team in de standaardcompetitie van de KNVB. In het seizoen 2012-2013 was de oud-speler van GOES hoofdtrainer bij Jong Ambon. Momenteel is hij jeugdcoördinator bij GOES.