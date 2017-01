B-categorie KNVB Zuid 1 afgelast

Foto: Orange Pictures



De afgelasting geldt niet voor wedstrijden in de Eredivisie t/m 1e klasse voor de Onder 19, Onder 17 en Onder 15. Ook de geplande wedstrijden in de 1e divisie, 2e divisie en hoofdklasse voor Onder 13 gaan wel door, tenzij de consul van de thuisspelende vereniging anders beslist.



De afgelasting geldt voorlopig niet voor wedstrijden in de A-categorie (seniorenvoetbal).



Wat is A-categorie?

* Mannen veldvoetbal standaard Hoofdklasse t/m de 6e klasse.

* Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (Zuid II t/m reserve 4e klasse)

* A-, B-, C-junioren Eredivisie t/m de 1e klasse

* D-pupillen 1e divisie, 2e Divisie en Hoofdklasse

* Vrouwen veldvoetbal Eredivisie, Hoofdklasse, 1e t/m 3e klasse



Wat is B-categorie?

* De elftallen/teams die spelen in de overige klassen (zie A-categorie), inclusief alle meisjes junioren die uitkomen in de meisjescompetitie