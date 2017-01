Belangrijke uitzege zaalvoetballers Groene Ster

HOORN - Groene Ster Vlissingen heeft in de eredivisie van het zaalvoetbal hele goede zaken gedaan. De ploeg van trainer Hicham Benhammou won de uitwedstrijd tegen concurrent HV/Veerhuys in Hoorn met 4-3. Mourad Azzanagui werd vijf minuten voor tijd de matchwinner.

foto: Paul ten Hacken



Niet op achterstand

Het was een spannende wedstrijd in Hoorn, maar Groene Ster kwam tegen Veerhuys nooit op achterstand. Salim Sandee zorgde voor de openingstreffer en na de 1-1 van de thuisploeg bepaalde Azzanagui de ruststand op 1-2. In de tweede helft zorgde Abdoe Abdenbi voor 1-3 en leek de wedstrijd beslist. Veerhuys toonde echter veerkracht en kwam terug tot 3-3. Vijf minuten voor tijd werd Azzanagui matchwinner.