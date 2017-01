Afgelast: Kloetinge en Oemoemenoe spelen niet

OOST-SOUBURG - Door de slechte staat van veel voetbalvelden als gevolg van de vorst is een aantal voetbalduels voor zaterdagmiddag afgelast. Zo is er een streep gezet door de topper die Kloetinge in de 1e klasse C zou spelen tegen Rijsoord. Ook de rugbyers van Oemoemenoe uit Middelburg spelen niet.

Voetbal

Vrijdag werd door de KNVB de B-categorie van het district Zuid 1, waar Zeeland onder valt, al afgelast. Vandaag wordt bij de senioren per club bekeken waar gespeeld wordt. In de hoofdklasse komt Hoek gewoon in actie. De ploeg van trainer Jannes Tant speelt op het kunstgras van Sliedrecht. SV DFS-Ajax, Smitshoek-Spijkenisse en Zwaluwen-Achilles Veen zijn in dezelfde klasse wel afgelast. Een klasse lager, in de eerste klasse C, gaat Kloetinge-Rijsoord niet door en kan er ook bij LRC-Oude Maas en VVGZ-Zuidland niet gespeeld worden. In de overige klassen is ook een aantal duels afgelast.



2e klasse E

Alleen in Zoutelande voetbal op een Zeeuws veld in deze klasse vandaag.



AFGELASTINGEN 2e klasse E. Alleen bij De Meeuwen en op het kunstgras van Klundert kan gespeeld worden. pic.twitter.com/iQZGkjDr6Z — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

3e klasse A

Op Walcheren en in Lewedorp zijn de velden bespeelbaar.

AFGELASTINGEN 3e klasse A: In Arendskerke en Yerseke wordt niet gespeeld pic.twitter.com/nhdBMAh1F4 — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 28 januari 2017

3e klasse B

Het veld van Duiveland in Oosterland is niet bespeelbaar.

AFGELASTINGEN 3e klasse B: Van de Zeeuwse clubs komen alleen Rillandia en SKNWK in actie. Ze spelen tegen elkaar pic.twitter.com/irbQBQSXty — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 28 januari 2017

4e klasse B

Vier duels gaan vanmiddag niet door.

AFGELASTINGEN 4e klasse B: In Wemeldinge, Scharendijke, Hansweert en Sint Maartensdijk kan niet gespeeld worden pic.twitter.com/jXuqSaufoZ — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

Oemoemenoe

In de kampioenspoule van de ereklasse in het rugby gaat de wedstrijd tussen The Bassets en Oemoemenoe niet door. Het veld in Sassenheim is niet bespeelbaar. In het rugby is het dan de gewoonte om de wedstrijd om te draaien, maar ook in Middelburg kan niet gespeeld worden. Zo moet Oemoemenoe het eerste optreden in de kampioenspoule opnieuw uitstellen.

