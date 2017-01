'Aanmelden in ziekenhuis gaat nu net als op Schiphol' (video)

Snellere doorstroming

Bij de wachtruimte scannen patiënten de streepjescode op hun nummertje. Ze kunnen op borden zien wanneer zij aan de beurt zijn. Er zijn geen receptionisten en dus ook geen wachtrijen. Het systeem maakt de doorstroming volgens het ziekenhuis sneller. ''Het is net als op Schiphol. Je meldt je aan en zoekt via borden naar de juiste gate'', zegt projectleider William Verkamman van het ADRZ.



Geen vaste routes meer

Op de automatische piloot doorlopen naar de afdeling neurologie of urologie is er niet meer bij. De vaste routes zijn verdwenen. De behandelkamers zijn multifunctioneel. Verschillende artsen gebruiken dezelfde behandelkamers en kunnen op de ene dag in een andere kamer werken dan op de andere dag. Patiënten kunnen dus de ene keer worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld wachtruimte 'Veerse Meer' en de volgende keer naar de wachtruimte 'Westerschelde'.

Helft patiënten via nieuwe systeem

De prikpoli en de afdelingen oogheelkunde, dermatologie, plastische chirurgie, gynaecologie, urologie en kindergeneeskunde werken al met het nieuwe systeem. De helft van alle bezoekende patiënten melden zich nu niet meer bij een receptioniste, maar bij een aanmeldzuil.



Alle specialismen gaan over

Komende week gaan de afdelingen Interne geneeskunde en MLD over op het nieuwe systeem. Het is de bedoeling dat in maart alle specialismen zo werken. Verkamman: ''Als het in Vlissingen goed en stabiel draait, is het de bedoeling dat we het ook in Goes gaan inzetten.'



Op weg helpen

Bij de aanmeldzuilen zijn vrijwilligers ingezet om patiënten het nieuwe systeem uit te leggen. Sommige patiënten moeten aan het systeem wennen'en reageren niet positief. ''Een heel gedoe'', zegt een oudere patiënte. ''Het is net als op het station, daar is ook alles veranderd. Dat vind ik hier ook.''