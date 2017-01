Verdachte schietincident Zierikzee meldt zich (video)

ZIERIKZEE - De automobilist die in Zierikzee inreed op een agent heeft zich zaterdag gemeld. Het gaat om een 23-jarige man uit Zierikzee. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of moord. In de nacht van vrijdag op zaterdag reed hij op het parkeerterrein bij de Lidl in op de agent. Hierop schoot de politie meerdere malen op de auto.