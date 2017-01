Geen hoofdrol broers Mesu bij ONK op Weissensee

WEISSENSEE (OOS) - De broers Erwin en Niels Mesu hebben bij het Open Nederlands kampioenschap marathon schaatsen op de Weissensee geen topklassering behaald. Erwin kwam bij de wedstrijd over 100 kilometer als 35e over de streep. Niels werd 39e. Woensdag rijden de uit Middelburg afkomstige broers in Oostenrijk de alternatieve Elfstedentocht.

Lang vooraan

Erwin en Niels Mesu gingen wel lang met de beste mannen mee bij het ONK, maar moesten in de laatste tien kilometer toch een gat laten. Hun achterstand op winnaar Ingmar Berga liep uiteindelijk op naar ongeveer een minuut. Twee andere Zeeuwen, Laurent Janse uit Yerseke en Joerec Cijsouw uit Oostburg lieten zich in het begin van de wedstrijd vooraan zien, maar eindigden niet bij de beste vijftig.



Titelverdediger

Het ONK was een opmaat naar de Alternatieve Elfstedentocht van aanstaande woensdag. Niels Mesu is titelverdediger bij die marathon over 200 kilometer. Erwin won de prestigieuze wedstrijd in 2015.