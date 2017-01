Verlies Kerkhove in kwalificatie WTA-toernooi Sint Petersburg

SINT PETERSBURG - Lesley Kerkhove heeft in de kwalificatieronde van de Ladies Trophy van Sint Petersburg (WTA-toernooi) verloren van Andrea Petkovic. De tennisster uit Zierikzee gaf in de eerste set nog goed partij aan haar Duitse opponente, maar bleek in de tweede set niet tegen haar opgewassen.

foto: Orange Pictures



Setpoint

In de eerste set waren beide speelsters aan elkaar gewaagd. Bij een stand van 6-6 kwam Kerkhove op setpoint, maar wist deze niet te verzilveren. Petkovic, voormalig top 10-speelster van de wereld, werkte het setpoint weg en ging er met de setwinst vandoor: 7-6.



Nummer 56

In de tweede set was het verschil tussen de nummers 56 en 185 van de wereldranglijst groter. Petkovic won zes games, Kerkhove slechts één. Hierdoor verliest Kerkhove na de Australian Open (kwalificatie) en het ITF-toernooi in het Franse Andrezieux-Boutheon ook haar derde wedstrijd van dit kalenderjaar.