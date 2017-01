Pleijte en Sanderse winnen zware Scheldesportcross (video)

WESTDORPE - Tim Pleijte en Monica Sanderse, beiden uit Vlissingen, hebben in Westdorpe de Scheldesportcross op hun naam geschreven. Pleijte liep de cross over elf kilometer in 37 minuten en 45 seconden en was daarmee anderhalve minuut sneller dan Erwin Adan uit Vlissingen. Sanderse was een kleine minuut sneller dan Mirthe Overkamp uit Vlissingen.

Vijfde wedstrijd

De Scheldesportcross was de vijfde wedstrijd van de Zeeuwse crosscompetitie en de vierde die werd gewonnen door Pleijte. In het algemeen klassement staat de winnaar van de laatste editie van de Kustmarathon tweede, omdat hij één wedstrijd miste. Erik Wolfert van AV Flakkee heeft de leiding in handen.

Winnende tijd

De winnende tijd van Sanderse was 47.45'. Overkamp finishte na 48 minuten en 36 seconden. De derde plaats was voor Renate de Reus uit Vlissingen. Sanderse, Overkamp en De Reus vormen ook de top drie in het algemeen klassement na vijf wedstrijden.