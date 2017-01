Nieuw album BLØF verschijnt in april

Anders

Al eerder bracht de band naar buiten dat de nieuwe plaat 'anders dan anders' gaat klinken, omdat de band de opnames in handen geeft van andere producers. Slager was in het radioprogramma van Frits Spits om te praten over zijn solo-album Slik.



Opnames

De opnames voor het nieuwe album waren in het najaar van 2016, onder andere in muziekproductiestudio Fattoria Musica in Osnabrück. Ook bracht BLØF een bezoek aan de Real World Studio's van Peter Gabriel in het Engelse Bath.