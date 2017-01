Hoek pakt in slotfase winst in Sliedrecht

(Foto: Sjaak van der Salm)



Pattinama

Al in de eerste minuut kreeg Hoek een kans om op voorsprong te komen via Josimar Pattinama, maar zijn kopbal ging van dichtbij trof geen doel. Een kwartier later schoot de spits vanaf de zestien op aangeven van Nick de Groote de 0-1 tegen de touwen. Op slag van rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte dankzij een benutte penalty van aanvaller Arif Irilmazbilek: 1-1.



Rood

In het begin van de tweede helft gebeurde er niet zo veel. Hoek had wel balbezit, maar scoorde niet. Sliedrecht speelde de laatste twintig minuten met tien man. Verdediger Gino Chirill pakte zijn tweede gele kaart en ging met rood van het veld.



Geluk

In de slotfase ging Hoek er met geluk toch nog met de winst vandoor. De doelman van Sliedrecht schoot de bal tegen Hoek-spits Kyle Doesburg waarna deze in het doel verdween: 1-2. Door de overwinning staat Hoek nu op de zevende plaats met 26 punten uit zeventien wedstrijden.



Karakteristiek

0-1 Pattinama (16)

1-1 Irilmazbilek (42/pen)

1-2 Doesburg (83)



Rode kaart: Gino Chirill (Sliedrecht, 72/2x geel)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Embrechts, Fitsch, Van Renterghem, Vandepitte, Martens, Clinckemaillie (Beshliaha/79), De Groote (Leonardo/79), Pattinama, Doesburg