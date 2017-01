Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 28 januari

OOST SOUBURG - De winterstop is voor alle klassen in het amateurvoetbal voorbij. Normaal betekent dat weer een vol programma, alleen gooide de staat van de velden voor veel Zeeuwse clubs roet in het eten. Bekijk hier alle uitslagen van de wedstrijden die wel doorgingen.

Hoofdklasse A

Hoek pakt in slotfase winst in Sliedrecht.

EINDSTANDEN Hoek wint de uitwedstrijd bij Sliedrecht en kan naar boven blijven kijken pic.twitter.com/ueLMjfCGnG — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

1e klasse C

MZC'11 moet nog blijven wachten op de eerste overwinning in de 1e klasse C. De ploeg van trainer Alexander van Keulen verloor diep in blessuretijd. Kloetinge werd afgelast. Kloetinge-Rijsoord werd afgelast.

EINDSTANDEN 1e klasse C MZC'11 op eigen veld onderuit tegen Oranje Wit. Kloetinge was afgelast pic.twitter.com/EB1Row8D8L — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

2e klasse E

Serooskerke ziet het verschil met de top twee groter worden.

EINDSTANDEN 2e klasse E Serooskerke verliest bij de nieuwe koploper. De Meeuwen en SSV'65 in evenwicht pic.twitter.com/mpznvLfVMX — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

3e klasse A

Arnemuiden en RCS winnen allebei, Kruiningen sluit aan bij het linker rijtje.

EINDSTANDEN 3e klasse A Koploper Arnemuiden wint nipt van Krabbendijke. RCS blijft in het spoor na zege op Lewedorpse Boys. pic.twitter.com/gP44lAQ0Vf — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

3e klasse B

Tholense Boys blijft in het kielzog van koploper Zwaluwe na zege op Kogelvangers.



EINDSTANDEN 3e klasse B Zowel Zwaluwe als Tholense Boys boeken overwinningen en blijven aan kop. pic.twitter.com/EeG3OZse4M — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) January 28, 2017

4e klasse B

Veel afgelaste wedstrijden in de 4e klasse B. Waarde en WIK┬┤57 weten hun wedstrijden wel te winnen.