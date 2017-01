AMSTERDAM - Hans Peter Minderhoud uit Westkapelle is bij Jumping Amsterdam als vijfde geëindigd in de Grand Prix Freestyle. Met zijn paard Glock's Flirt goed voor een percentage van ruim 79 procent.

Kür op muziek

De kür op muziek werd gewonnen door de Duitse Isabell Werth die met Weihegold Old een score van 90 procent behaalde. Beste Nederlander werd Edward Gal die met Glock's Voice vlak voor Minderhoud vierde werd.



Glock's Flirt

Een dag eerder werd Minderhoud met Glock's Flirt tweede in de Grand Prix met een score van bijna 78 procent. Ook hier was de Duitse Isabell Werth de beste. De nummer twee van de Olympische Spelen won op Weihegold Old met een score van ruim 82 procent.