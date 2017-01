Bijzondere nieuwjaarsreceptie Goes luidt nieuw themajaar in (video)

Het Goes-Azië jaar is knallend begonnen! pic.twitter.com/ceMLLNAUy4 — Mark van Leijden (@markvanL) 28 januari 2017

Drukte

Na de opening van het Chinese nieuwjaar verplaatste het spektakel zich naar binnen, in De Mythe. De belangstelling was zo groot dat lang niet iedere belangstellende de zaal in kon.



Themajaar

In 2017 is het voor de vierde keer themajaar in Goes. Eerdere thema's waren Goes 600 in 2005, Afrika in 2009 en Latijns-Amerika in 2013. Het thema Goes-Azië zorgt voor samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente. Zij organiseren gezamenlijk een jaar vol activiteiten en evenementen.



Chinees nieuwjaar

Het Chinees nieuwjaar is anders dan dat van ons. Op 28 januari 2017 wordt het jaar van de aap afgesloten en start het jaar van de haan. De datum van het Chinees nieuwjaar wordt door de maankalender bepaald. De tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december is de datum van het Chinees Nieuwjaar.



Rood en getal acht

In totaal zijn er twaalf dieren die elkaar ieder jaar afwisselen. Niet alleen de acrobatische leeuwendans en de draken horen bij het Chinese Nieuwjaar. Het allerbelangrijkste is eten met familie. De kleur rood en het getal 8 zijn heel belangrijk. Op deuren kalenders en cadeauboxen zie je rode vlakken met daarin het Chinese karakter voor voorspoed. En dan is er natuurlijk het Chinese vuurwerk om het kwaad en ongeluk weg te jagen. Het getal 8 staat voor voorspoed.



E-Njen

Het hoogtepunt van het themajaar Goes-Azië moet het openluchtspektakel E-Njen worden dat vanaf 23 augustus tot en met 27 augustus wordt opgevoerd bij de Hollandsche Hoeve. Regisseur en schrijver Koen Schyvens is weer de eindverantwoordelijke hiervoor. Schyvens was eerder betrokken bij 'Rogier en de zeven plagen' tijdens Goes600 in 2005, 'Ubuntu' tijdens Goes Afrika in 2009 en 'Kausay Pascha' tijdens Goes Latijns-Amerika in 2013. Rob Maaskant wordt verantwoordelijk voor vormgeving en scenografie. Choreografe Lia Fonteijn zorgt voor de dansen tijdens de voorstelling en Gerda Knuivers ontwerpt de kostuums.



