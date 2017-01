Man mishandeld en beroofd in Goes, drie aanhoudingen

GOES - Een 32-jarige man uit Goes is aan de Anthony Edenlaan mishandeld en beroofd. De politie wist drie verdachten kort na het incident aan te houden.

Vechtpartij

Agenten kregen zaterdagavond rond 23.00 uur de melding van een vechtpartij op straat. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan. Hij vertelde te zijn aangevallen en bestolen door een aantal mannen. Ze zouden in de buurt een huis zijn binnengegaan.



Aanhoudingen

In de woning bleken twee verdachten in de tuin te zitten. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Goes en een 36-jarige man uit Goes. Later op de avond is in de woning nog een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Goes. Ze zitten vast voor verder onderzoek.