Annie M.G Schmidt bedacht 64 jaar geleden president Tump (video)

KAPELLE - Zou ze stiekem een tijdmachine hebben uitgevonden om ons 22 jaar na haar dood nog maar eens te verrassen? Annie MG Schmidt schreef in 1953 het boek Abeltje en een van hoofdpersonen was meneer Tump. Een wat morsige mottenballenhandelaar die per ongeluk president wordt van een land.

Gelijkenis

Het boek werd in 1998 verfilmd. De gelijkenis met de kersverse president van Amerika zit natuurlijk in de naam: Trump en Tump. Maar het personage in het boek van Annie Schmidt heeft meer opvallende overeenkomsten met president Trump. De haardracht, het postuur en vooral een nogal opschepperig voorkomen. Meneer Tump uit Abeltje is een zakenman die als hij president wordt van een land dat Cuba of Mexico zou kunnen zijn, de macht die hij krijgt onmiddellijk misbruikt.

Bewonderaar

Kleinkunstenares Ans Schilders woont naast het geboortehuis van Annie M.G. Schmidt in Kapelle en is een groot bewonderaar van haar werk. Het type meneer Tump is een terugkerend personage in het werk van Schmidt zegt ze; een beetje zielige mannetjes die hogerop willen en zonder uitzondering door de schrijfster flink aangepakt worden. Zo ook Meneer Tump, die door schade en schande wijzer wordt en daarmee ook een stuk aardiger. Abeltje loopt dan ook goed af.