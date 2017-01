Vlissingen onderuit tegen koploper (video)

foto: Paul ten Hacken



Valse start

De wedstrijd was nog maar net begonnen en Vlissingen kon al in de achtervolging. Na één minuut spelen zette Sander Egmond de bezoekers op een 0-1 voorsprong. In een gelijkopgaande eerste helft was de beste kans daarna ook voor de koploper. Een indirecte vrije schop op vijf meter van het doel werd knap gepareerd door doelman Joan van Belzen. In de tweede helft had de thuisploeg weliswaar meer balbezit, maar tot echt grote kansen leidde dit niet. De beste kans was voor invaller Regilio Pinas, maar die zag zijn inzet gestopt worden.



Periode

Trainer Ruud Penning was vooral teleurgesteld dat zijn ploeg al heel snel een tegentreffer kreeg. "Ik had een goed gevoel voorafgaand aan deze wedstrijd, dan is jammer van de vroege goal", zegt Pennings. "We hadden vandaag moeten winnen als we ons nog wilden mengen in de titelstrijd. Dat is niet gelukt, nu nog hopen op een periode."



Toekomst

Deze week hoopt Pennings uitsluitsel te kunnen geven waar zijn toekomst ligt. "Ik heb afgelopen vrijdag nog een gesprek met de club gehad. Deze week ga ik een beslissing nemen, maar dan hoort VC Vlissingen het als eerste."

Scoreverloop

0-1 Egmond (1)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, James, Milton Roemeratoe, Gooding (Pinas/72), Weeda (Abdenbi/46), Wolff, El Hattach, Nyemb, Hoessein Bouzambou (Geerman/81)