Uitslagen amateurvoetbal zondag 29 januari

OOST-SOUBURG - VC Vlissingen is er niet in geslaagd dichterbij koploper Blauw Geel'38 te komen. De formatie van Ruud Pennings ging in eigen huis met 0-1 onderuit. In een klasse lager deed GOES het beter. De ploeg van John Karelse had geen kind aan Moerse Boys en won met 5-1. In de tweede klasse boekte Zeelandia Middelburg een belangrijke zege op JEKA en heeft de ploeg van Rogier Veenstra weer aansluiting met de bovenste plaatsen.