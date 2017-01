WAARDE - SC Waarde speelt in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Het laagste niveau in Zeeland voor standaardelftallen, maar de Bevelandse club is allang blij dat er überhaupt nog gespeeld wordt. "Een aantal jaren geleden moesten we er bijna mee ophouden, omdat we te weinig leden hadden", weet supporter Jaap Weber nog. "Maar ik ben blij dat we door zijn gegaan", vertelt hij in het voetbalprogramma Onze Club.