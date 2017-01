'Je moet eens kijken wat er allemaal kan' (video)

'S-GRAVENPOLDER - Kinderen van groep zeven en acht van basisschool De Rank in 's-Gravenpolder kregen maandag een bijzondere gymles. Ze kregen van Linda Hulstein uit Goes en Mark Aalders uit Wolphaartsdijk les in rolstoelbasketbal. Het duo wil met clinics de beeldvorming over aangepast sporten veranderen.

Misverstanden

Ongeveer twintig kinderen kregen les in de technieken van het rolstoelbasketbal en leerden trucjes. Volgens Aalders bestaan er nog veel misverstanden over minder-valide sporters. "Mensen kijken naar dingen die we niet kunnen. Ammehoela, je moet eens kijken wat er allemaal kan. Dat ervaren deze kinderen nu", aldus Aalders.



Syndroom van Marfan

Hulstein en Aalders hebben allebei het Syndroom van Marfan. "Dat is een aandoening, waarbij het bindweefsel van 'slecht elastiek' is, zegt Aalders.



Nederlands team

Aalders was jarenlang speler van de Nederlandse rolstoelbasketbalploeg. Hulstein speelt rolstoelbasketbal en rolstoeltennis.

Alle Zeeuwse basisscholen

Hulstein en Aalders willen met hun clinic alle Zeeuwse basisscholen bezoeken.