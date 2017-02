Als achtjarige kwam Dick in een geschenkwoning (video)

OUWERKERK - Hij was zijn ouders en zusje verloren tijdens de watersnoodramp. Als achtjarig ventje kwam hij hier wonen; in een Noorse geschenkwoning in Ouwerkerk. Hij woont er nog en wil er niet meer weg. Dick Sies (70) is alleen maar positief over zijn huisje 'Bergen'. Vernoemd naar de Noorse stad. De geschenkwoningen vormen een van de weinig tastbare herinneringen aan de Watersnoodramp van 1953.

Een douche en echt warm water

In deze Noorse wijk in Ouwerkerk is hij nog de enige authentieke bewoner. Eerst woonde hij er met zijn andere zusje dat de ramp wel had overleefd, samen met zijn oom en tante die voor hen gingen zorgen. En sinds vele jaren samen met zijn vrouw Kobie en twee zoons. "We hadden een boiler, daar kwam echt warm water uit. Heerlijk. En een douche. Heel luxe, want voor die tijd moesten we altijd gewassen worden in een teil."



Schilderen was een karwei

Dit type woning is een Noorse bungalow. Aan de indeling is binnen weinig veranderd, wel is alles vernieuwd. Over de houten buitenwand heeft hij een stenen wand laten zetten. "Dat hout kostte veel onderhoud, om de drie jaar schilderen. Een heel karwei, en ik deed het niet graag."



Goed geïsoleerd

Het huis is volgens hem goed geïsoleerd; ze betalen weinig stookkosten. En in dit type is alles gelijkvloers, makkelijk bij het ouder worden. Sies ziet de geschenkwoningen als belangrijk cultureel erfgoed. "Ik hoop echt dat er niet meer gesloopt zullen worden."



