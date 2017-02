Goese school aast op ANWB-paal

GOES - Het Goese Auris College wil graag een praatpaal van de ANWB hebben. De gele blikvangers langs de snelweg verdwijnen dit jaar. De school voor leerlingen die moeite hebben met horen en/of taal wil de paal gebruiken tegen pesten.

Foto: Lizzy Brouwer



Paal is metafoor

Volgens maatschappelijk medewerker Angela Hoogesteeger van de school is de praatpaal een metafoor voor de leerlingen op school. "Ze hebben hier een lange weg te gaan, precies waar je ook mee te maken hebt, als je een praatpaal nodig hebt."



Anti-pesten

De leerlingen op de school hebben moeite met communiceren, veel van hen hebben een taalontwikkelingsstoornis. Daarom is het ook moeilijk om pesten te ontdekken. En dat hopen ze met de praatpaal op te lossen. Samen met de leerlingenraad gaat de school kijken op welke manier de praatpaal precies wordt ingezet.

Vernietigd

De ANWB heeft al eerder laten weten dat de palen waarschijnlijk vernietigd worden.