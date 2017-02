Ruim zes ton subsidie voor stoomproject Dow

TERNEUZEN - Chemieconcern Dow krijgt ruim zes ton subsidie voor een stoomrecompressieproject in de Kanaalzone. Dow krijgt een zogenaamde Green Deal uitgereikt van de provincie.

Restwarmte

Dow wil duurzame elektriciteit uit wind en zon en warmte uit andere processen gaan gebruiken voor chemische processen in de fabriek. Tot nu toe wordt de warmte voor die processen opgewekt met aardgas. Als het systeem werkt, kan dat als voorbeeld gebruikt worden voor andere fabrikanten.



Green Deals

De zogenoemde Green Deals worden betaald door het ministerie van Economische Zaken, maar het is de provincie die kiest waar het geld naartoe gaat. In het geval van dit project van Dow kan de subsidie oplopen tot tot ruim 665.000 euro.