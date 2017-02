Oude auto's vanaf morgen niet meer welkom in centrum Antwerpen (video)

ANTWERPEN - Auto's die teveel schadelijke stoffen uitstoten zijn vanaf woensdag niet langer welkom in de binnenstad van Antwerpen. De stad voert 1 februari een milieuzone in voor diesels van voor 2006 en benzine auto's van voor 1992.

Zeeuwse auto's

In Zeeland staan ruim 24.000 van dergelijke wagens geregistreerd. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar het is raadzaam om voor een bezoek aan de stad op te zoeken of toegang tot het centrum mogelijk is. De boete op ongeoorloofd rijden in de milieuzone is 125 euro. In de maand februari wordt er nog niet bekeurd, maar krijgen overtreders een waarschuwingsbrief.

Lokaal verkeer

"De lucht in Antwerpen moet beter", zegt Matthias Janssens van de stad Antwerpen. "Uit onderzoek blijkt dat de beste maatregel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren zo'n emissiezone is. Dat komt omdat het grootste deel van de vervuiling in de stad afkomstig is van het lokale verkeer."

Grote pakkans

Volgens Janssens is de pakkans bijna 100 procent. "Intelligente camera's in de stad registreren alle kentekens", zegt hij. "En we hebben ook toegang tot de gegevens van de Nederlandse auto's. Dus wie zondigt tegen de regels krijgt een boete."



P+R

De Stad Antwerpen adviseert mensen met een oudere auto om gebruik te maken van P+R-parkeerplaatsen aan de rand van de stad, en van daaruit met het openbaar vervoer de stad in te gaan.