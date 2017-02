Crisis veiligheidsregio kost Zeeland veel geld (video)

Schouwen-Duiveland

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland komt waarschijnlijk volgende week donderdag bijeen om het over de consequenties te hebben. Fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland Robbert Lievense vindt de conclusies in het rapport over VRZ geen verrassing. Ze liggen in de lijn wat de klokkenluiders eerder zeiden in een rapport van Letty Demmers. Lievense wil daarom met zijn raad vooruit kijken. Zo zegt hij dat het het proberen waard is om een proef te starten in Zeeland waarbij de financiering van VRZ via de provincie gaat. "Dan kan het bij de gemeentes weer gaan over de veiligheid en niet over geld", aldus Lievense.



Middelburg

In Middelburg is deze maand al een debat gevoerd over de informatievoorziening over de Veiligheidsregio. Burgemeester Bergmann betuigde spijt over het feit dat de raad onvoldoende was voorgelicht. Jeroen van Dijen, fractievoorzitter van de SP in Middelburg vindt dat het hele dagelijks bestuur moet aftreden.



Niets gedaan

Van Dijen verwijt het bestuur dat het jarenlang niets heeft gedaan met meldingen van misstanden. Ook vindt hij het onbestaanbaar dat het bestuur het rapport van de commissie Demmers over het functioneren van directeur Ruijs lange tijd geheim wilde houden. En toen het uitlekte, werd Letty Demmers door het bestuur 'weggezet als een leugenaar en een fantast die uit was op oorlog'. Het rapport van Twynstra en Gudde bevestigt volgens Van Dijen juist het gelijk van de Commissie Demmers.



Portemonnee trekken

Door de misstanden bij de veiligheidsregio heeft de organisatie de laatste jaren regelmatig de portemonnee moeten trekken om het op te lossen. In 2011 vertrok de toenmalige directeur Frans Captijn. Hij kreeg een jaar loon en een vertrekregeling: in totaal 460.000 euro. Directeur Ruijs meldde zich ziek vorig jaar zomer, na een kritisch rapport over haar functioneren. Er is nu een schikking met haar getroffen van 200.000 euro. Waarnemend directeur Elie van Strien kostte tot nu toe 95.000 euro.



Verbeteringen

De verbeteringen die nodig zijn voor een cultuuromslag bij de Veiligheidsregio kosten 400.000 euro. En dan zijn de kosten voor het rapport van onderzoeksbureau Twynstra Gudde nog niet meegenomen. Dit is bij elkaar ruim 1,1 miljoen euro.



