Wordt het woensdag drie op een rij voor de Mesu's? (video)

WEISSENSEE - In 2015 won Erwin Mesu, in 2016 Niels Mesu. Kan het morgen weer? De winst in de Alternatieve Elfstedentocht voor een van de twee schaatsbroers. Op de Weissensee houdt iedereen nu rekening met de twee laatste winnaars.

Favorieten

Niels en Erwin Mesu behoren tot de favorieten voor de eindzege in de Alternatieve Elfstedentocht. De wedstrijd gaat, net als bij de echte Elfstedentocht, over 200 kilometer en wordt jaarlijks verreden als alternatief voor de tocht der tochten die in 1997 voor het laatst werd geschaatst. Erwin Mesu won de tocht in 2015, een jaar later won zijn jongere broer Niels.



Andere Zeeuwen

Als woensdag om 07.30 uur het startsschot klinkt voor de wedstrijd doen er nog drie andere Zeeuwen mee aan de wedstrijd. Joerec Cijsouw (24) uit Oostburg deed op nieuwjaarsdag al mee aan het NK marathonschaatsen en ook de Yersekenaren Rico van Damme en Laurent Janse zijn erbij.