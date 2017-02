Zware toertocht voor Zeeuwen bij Weissensee (video)

200 kilometer

De 200 kilometer lange tocht wordt jaarlijks gehouden voor wedstrijdschaatsers en toerrijders. Onder de toerrijders zaten tientallen Zeeuwen, maar velen haakte voortijdig af. Het ijs was zwaar door intredende dooi.



Het grote meer

Ook moesten de schaatsers voor het eerst in jaren het "grote meer" op. Normaal is slechts een klein gedeelte van de Weissensee beschikbaar om te rijden, maar nu werd voor het eerst sinds 2011 weer op het hele meer geschaatst.



Acht rondes

Ook de Alternatieve Elfstedentocht gaat woensdag over het grote meer en beslaat acht rondes van 25 kilometer. De start is om half acht 's ochtends. Niels en Erwin Mesu uit Middelburg behoren tot de favorieten. Ook Joerec Cijsouw (Oostburg), Laurent Janse en Rico van Damme (Yerseke) verschijnen dan aan de start.