Polman wil andere opzet Veiligheidsregio Zeeland

Gaat u eindelijk hard ingrijpen nu blijkt dat de situatie bij de veiligheidsregio nog veel erger is dan iedereen al dacht?

"De inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft vastgesteld dat de operationele slagkracht van de veiligheidsregio niet ter discussie staat. Dat is het belangrijkste. De brandweer rukt uit, er worden branden geblust en bij incidenten wordt slagvaardig opgetreden. Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in de veiligheidsregio en in de mensen die daar het dagelijkse werk doen. Daarom is er ondanks alle gedoe van nu, geen reden voor mij om als toezichthouder in te grijpen."



Dertien burgemeesters zitten in het bestuur van de veiligheidsregio en die maakten er een puinhoop van. Is het wel zo'n goed idee om een veiligheidsregio door dertien burgemeesters te laten besturen die door 250 raadsleden worden gecontroleerd?

"De wet op de veiligheidsregio's zegt dat de burgemeesters in het bestuur zitten. Die moeten in het regionale belang handelen en ze moeten de gemeenteraden meekrijgen in hun beslissingen."



Kun je van een burgemeester vragen in het belang van een regio te handelen als hij ook voor zijn eigen gemeente moet opkomen?

"De wet is de wet. Die zegt dat het moet. Heel veel dingen besluit je op lokaal niveau. Maar in het regionale belang moet je lokaal de goeie dingen doen."



Tijdens het wekelijkse gesprek met journalisten zei u dat u persoonlijk vraagtekens zet bij de manier waarop de veiligheidsregio wordt bestuurd...

"Ik vind dat degene die betaalt bepaalt. Maar je ziet bij de veiligheidsregio dat er heel veel landelijke richtlijnen zijn. Maar gemeenten hebben soms het gevoel dat ze alleen maar de rekening moeten betalen maar inhoudelijk weinig invloed te hebben. Er is eerder al discussie geweest of de veiligheidsregio's niet anders moeten worden bestuurd."



U pleit voor een andere opzet?

"Ik vind dat wie betaalt meer moet kunnen bepalen dan nu het geval is. In de toekomst zullen we vast nog wel vaker praten over een beter model om de veiligheidsregio aan te sturen."

Hoe kijkt u naar het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland? De dertien burgemeesters maakten er samen een puinhoop van onder leiding van Jan Lonink, de burgemeester van Terneuzen. Kan hij aanblijven als voorzitter?

"Dat is aan Veiligheidsregio Zeeland. Er is geen enkele aanleiding om nu te zeggen dat de dertien Zeeuwse burgemeesters het niet kunnen. Ze zijn nu eendrachtig begonnen aan verbeteringen. Dat verdient alle steun."



U zegt niet: Ik sta vierkant achter burgemeester Lonink als voorzitter van de veiligheidsregio...

"Ik sta vierkant achter elke burgemeester en Lonink heeft het vertrouwen van het bestuur. Er is geen reden om te twijfelen dat ze nu met kracht aan verbetering gaan werken."



Maar heeft Lonink ook úw vertrouwen?

"Ik heb vertrouwen in alle burgemeesters en ook in Jan Lonink als voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland. Het is belangrijk dat we nu gaan werken aan de verbeteringen. Het gaat om de veiligheid van Zeeland."



