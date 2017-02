Racoon en Polderman genomineerd voor Willem Wilminkprijs (video)

Drie nominaties

In totaal werden 96 kinderliedjes ingezonden voor de prijs. De jury koos daaruit drie liedjes. Naast Jouw truc, zijn ook Een Televisie van Casper Gimbrère en Iwan Dam (Buurman & Buurman) en Optellen van breuken gespeeld door Akwasi.



Jou of jouw?

Het liedje Jouw truc leert kinderen een onderdeel van de Nederlandse taal: wanneer schrijf je 'jou' en wanneer 'jouw'? "Bijvoorbeeld in 'Dit is jouw dag' en in 'Jouw ogen die zijn blauw'", zingt Racoon. In het liedje horen de kinderen een trucje dat ze kunnen toepassen om het goed te onthouden.

Volgende week

Op zaterdag 11 februari wordt duidelijk wie de prijs voor 2017 daadwerkelijk wint. Dat gebeurt tijdens het internationale BIG BANG Festival in Enschede.



Kwaliteit

De Willem Wilminkprijs is vernoemd naar de dichter, schrijver en zanger, die in 2003 is overleden. De organisatie achter de prijs wil het maken van goede kinderliedjes stimuleren.



