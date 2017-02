Hand in hand tegen Brouwerseiland

Hand in hand

Initiatiefnemer Louis Beeke hoopt op twee- tot drieduizend deelnemers. "Hand in hand zullen we een zo'n groot mogelijk lint vormen langs het water om te lasten zien dat we het echt niet eens zijn met de plannen. Deze plek is voor ons te waardevol." Beeke is ook een petitie gestart tegen de aanleg van Brouwerseiland. Inmiddels hebben er zo'n 10.000 mensen getekend.

Brouwerseiland

​Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer moeten komen met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. De gemeenteraad zal naar verwachting in april een beslissing nemen over het project.

​

​Kustpact

​Het Brouwerseiland moet aan de Brouwersdam komen in het Grevelingenmeer. Het besluit over de mogelijke aanleg mag nog niet worden genomen, zolang het Kustpact nog niet is gesloten.

