MZVC verlengt met trainersduo

MIDDELBURG - MZVC heeft de verbintenissen met Danny Sandhövel en Ron Amperse met een jaar verlengd. Het trainersduo is bezig aan hun tweede seizoen bij de zaterdag vierdeklasser.

Fusie

In november zeiden de leden van MZVC nee tegen een fusie met buurman Zeelandia Middelburg. Het bestuur is daarna om de tafel gegaan om de technische staf voor het seizoen 2017-2018 vast te leggen. Sandhövel en Amperse wilden graag verlengen en starten volgend jaar aan hun derde seizoen.



Lees ook: MZVC gaat niet fuseren: 'Dit is wat de leden willen'