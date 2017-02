Niels Mesu derde bij Alternatieve Elfstedentocht (video)

Eerste kopgroep

Rond half acht woensdagochtend vertrokken zo´n 100 deelnemers voor de tocht op de bevroren Weissensee. Met de broers Mesu uit Middelburg. Zowel Erwin als Niels zat mee in de eerste kopgroep van 21 schaatsers. Zij namen een voorsprong van bijna zes minuten op het peloton. In het peloton zaten nog drie andere Zeeuwen: Joerec Cijsouw uit Oostburg en Rico van Damme en Laurent Janse uit Yerseke.



Poging

Op 50 kilometer van de finish ondernamen Niels Mesu en Crispijn Ariëns een poging om weg te rijden uit de kopgroep. Ze pakten een voorsprong van zo'n twintig seconden. Later kwamen daar Jordy Harink en Frank Vreugdenhil bij en de voorsprong liep op tot 45 seconden.



Val

De vier man bleef tot de laatste ronde bij elkaar. In die laatste 25 kilometer ging Niels Mesu onderuit, maar kon weer aanhaken bij de eerste vier. Met nog elf kilometer te gaan probeerden Erwin Mesu, Jouke Hoogeveen en Bob de Vries aan te sluiten bij de koplopers. Mesu kwam toen ten val en moest passen. Hougeveen kon wel aansluiten bij de kop van de wedstrijd.



Sprint

In de slotfase reed Ariëns weg bij de kopgroep. Mesu kon niet aanhaken en reed met Frank Vreugdenhil richting de finish. Vreugdenhil werd tweede en Mesu pakte de derde plek. Erwin Mesu eindigde op de achtste plaats.

Overal kramp

Niels Mesu sprak na afloop over slecht zacht ijs. "Dit is niet waar ik voor kwam. Ik had op het laatst bijna overal kramp. Maar Crispijn Ariëns was vandaag de sterkste man op het ijs."

Succes

In 2015 zorgde Erwin Mesu voor het allereerste Zeeuwse succes op de Weissensee. Een jaar later was zijn broer Niels de winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht.



