Niels Mesu: 'Dit was het maximaal haalbare' (video)

Zwaar

"Ik wist van te voren dat het zwaar zou worden", zegt Niels Mesu. Mesu die samen met zijn broer al in de eerste kopgroep zat, zag in de laatste ronde dat een podiumplaats het hoogst haalbare was vandaag. "Op het laatste stuk pakte Crispijn (winnaar) een gaatje en hij ging zo hard. Ik kon er niet niet meer bijkomen."



Nooit meegemaakt

Erwin Mesu beleefde het moment in een groepje achter de koplopers. "Het was een wedstrijd waarin de sterkste gewonnen heeft. Het echt heel zwaar, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Voor mij zat er niet meer in."

