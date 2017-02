Vlissinger opgelucht: met moord mag niemand wegkomen

VLISSINGEN - Journalist Jan Beckers uit Vlissingen is opgelucht nu de rechtbank in Den Haag heeft besloten dat er een extra onderzoek komt naar de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977. Beckers is blij dat nu eindelijk duidelijk wordt wat er veertig jaar geleden precies is gebeurd.

Overwinning

Beckers is al jaren bezig met deze zaak. "Ik vind het een overwinning op de Nederlandse rechtsstaat, dat het mogelijk is om de staat ter verantwoording te roepen." De rechter heeft bepaald dat de zaak niet verjaard is en dat nieuw onderzoek nodig is. De mariniers die betrokken waren bij de ontknoping van de kaping, moeten nu getuigen voor de rechter.



Emotioneel

Het was volgens Beckers een waardige zitting die voor de nabestaanden ook emotioneel was. Beckers vindt het vreselijk wat het Molukse volk in het verleden is overkomen en begrijpt de boosheid van de treinkapers. De kapers wisten volgens Beckers dat ze konden sterven. "Ze hebben de dood aanvaard, maar wel op een eerlijke manier. Als je gewond bent, is het onmenselijk om nog door je hoofd geschoten te worden."

Geschiedenisboeken

Nu het onderzoek er komt, moet van Jan Beckers de onderste steen boven komen. "Je mag met moord niet wegkomen. Nederland mag moordenaars niet beschermen. Deze gebeurtenis moet de geschiedenisboeken in gaan op de manier waarop het heeft plaatsgevonden.



Opgelucht

Ook de nabestaanden van de twee gedode Molukse treinkapers zijn opgelucht. Advocate Liesbeth Zegveld zegt namens hen dat het goed is dat de mariniers nu worden gehoord over de omstandigheden waaronder de twee kapers zijn gedood. De advocate hekelt vooral het feit dat de Staat gegevens heeft achtergehouden. "Dan ontneem je nabestaanden de mogelijkheid om hun recht te halen."



RMS

De trein bij De Punt werd op 23 mei 1977 gekaapt door negen Molukse jongeren. Ze wilden met hun actie aandacht voor de strijd voor een onafhankelijke Molukse republiek, de RMS. Na twintig dagen maakten speciale eenheden van het korps mariniers met geweld een einde aan de treinkaping. Zes treinkapers en twee gijzelaars kwamen bij de bestorming om het leven.