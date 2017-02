'Bradley gaat een gouden toekomst tegemoet' (video)

DORDRECHT - Hij is linksbenig, fysiek sterk, snel, heeft een goede mentaliteit en beschikt over een goede pass. Lovende woorden over Bradley de Nooijer uit Oost-Souburg. De Nooijer maakte dit seizoen zijn debuut in het profvoetbal en lijkt niet meer weg te denken uit de opstelling van zijn club FC Dordrecht.

Gouden toekomst

Bij FC Dordrecht zijn ze zeer te spreken over De Nooijer. "Het is een leuk mannetje. Hij moet nog veel leren, maar hij gaat een gouden toekomst tegemoet. Bradley kan de absolute top halen", zegt Marco Boogers (foto), technisch directeur van de club in de Jupiler League. De Nooijer verlengde onlangs zijn contract waardoor hij ook volgend seizoen in het shirt van Dordrecht speelt.

Brutaler worden

Oud-prof Gérard de Nooijer is niet alleen de vader van Bradley. Hij is ook trainer van zijn zoon. "Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld als centrale verdediger en als linksback." De Nooijer senior is ook kritisch. "Hij moet brutaler worden in het coachen. Daar moet hij veel beter in worden. Koppen en omschakelen moet ook beter."



Gedrag

Bradley de Nooijer kwam via RCS en JVOZ in de jeugdopleiding van Sparta terecht. Daar ging het even mis. "Mijn gedrag was niet helemaal goed. Ik liep een beetje mee met sommige spelers, maar mijn gedrag was gewoon niet goed." Hij vertrok naar Dordrecht waar hij in de A1 terecht kwam, toen getraind door zijn oom Dennis de Nooijer. "Soms is een stapje terug ook goed hè. Dan kun je daarna weer omhoog."



Rode kaart

De Nooijer debuteerde in het profvoetbal in september vorig jaar in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Daarna verdween hij niet meer uit de basis. Momenteel is De Nooijer geschorst omdat hij afgelopen zaterdag tegen Cambuur een rode kaart kreeg.